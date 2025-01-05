Аморим: Понравилась игра, но не результат

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»сообщил, что доволен игрой своей команды в игре против «Ливерпуля» (2:2), но потом добавил, что его команда заслуживала больше.

«Ожидания сильно отличались от того, что мы увидели. Я больше злюсь из-за других игр, поэтому мне еще сложнее понять некоторые вещи. Дело не в системе, не в технике, а в чем-то другом, и это трудно понять тренеру.

Это одно очко, и я думаю, что мы должны разозлиться и разочароваться больше, чем в игре с "Ньюкаслом". Мы должны быть действительно разочарованы, а я должен успокоиться и говорить правильные вещи. Мы находимся в трудной ситуации. Нам нужно очень много бороться, чтобы выбраться из этой ситуации.

То, что мы были по-настоящему конкурентоспособны, является решающим фактором в дальнейшем. Я доволен игрой, недоволен результатом, но очень, очень зол из-за остальных игр», — цитирует Аморима ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» продолжает лидировать в таблице АПЛ с 46 очками. «МЮ» идет на 13-й позиции с 23 очками.