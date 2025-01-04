ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА
  • 13:50
    • Промесу могут разрешить покинуть ОАЭ уже в феврале
  • 13:20
    • Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира в Брисбене
  • 12:15
    • Карацев выиграл челленджер в Таиланде
  • 08:08
    • Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    Слот считает, что состав «Ман Юнайтед» лучше, чем их турнирное положение

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о «Манчестер Юнайтед» перед очной встречей в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «Я говорил это перед первым матчем и могу повторить ещё раз: на мой взгляд, их (»Манчестер Юнайтед«) игроки гораздо лучше, чем то, что показывает турнирная таблица на текущий момент», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

    Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 5-го января в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

  • АПЛ. «Ливерпуль» сохранил статус-кво над «Арсеналом»
  • Итоги 19-го тура чемпионата Англии по футболу
  • 02/01/2025

    • «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 45-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции (22 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова пропустит и потеряет очки?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Очередная виктория «сорок»?
  • «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Лондонское дерби завершится паритетом!
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 4 января 2025 года
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Марбелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры