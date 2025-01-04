Слот считает, что состав «Ман Юнайтед» лучше, чем их турнирное положение

Главный тренервысказался оперед очной встречей в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Я говорил это перед первым матчем и могу повторить ещё раз: на мой взгляд, их (»Манчестер Юнайтед«) игроки гораздо лучше, чем то, что показывает турнирная таблица на текущий момент», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 5-го января в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 45-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции (22 балла).