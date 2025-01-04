Слот: Уход Трента? Сложно рассуждать, что может произойти через месяц или полгода

Наставник «Ливерпуля»оценил возможный уход из команды защитника. Футболистом интересуется мадридский «Реал».

«В футболе очень трудно рассуждать о том, что может произойти через месяц или полгода. Единственное, что я знаю, — это то, что он полностью сосредоточен и готов играть за нас, пока находится здесь», — цитирует Слота журналист Пол Горст в соцсетях.

До этого в прессе писали, что «Реал» готов заплатить мерсисайдцам 25 млн евро за немедленный переход футболиста.

Календарь и таблица АПЛ

В нынешнем сезоне Трент провел 23 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.