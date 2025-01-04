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    Слот: Уход Трента? Сложно рассуждать, что может произойти через месяц или полгода

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот оценил возможный уход из команды защитника Трента Александер-Арнольда. Футболистом интересуется мадридский «Реал».

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «В футболе очень трудно рассуждать о том, что может произойти через месяц или полгода. Единственное, что я знаю, — это то, что он полностью сосредоточен и готов играть за нас, пока находится здесь», — цитирует Слота журналист Пол Горст в соцсетях.

    До этого в прессе писали, что «Реал» готов заплатить мерсисайдцам 25 млн евро за немедленный переход футболиста.

    Календарь и таблица АПЛ

    В нынешнем сезоне Трент провел 23 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

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