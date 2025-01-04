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    Романцев: Странно слышать разговоры про «Зенит» о «потере мотивации»

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    Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о нынешней форме «Зенита». Также специалист оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионский титул.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Мне странно слышать разговоры о какой-то "потере мотивации". Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков? Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов. Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных. Конечно, две домашние осечки с "Крыльями Советов" и "Акроном" для "Зенита" — удар ниже пояса. Но зимние сборы — достаточное время, что бы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.

    А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге. Но очевидно, что продолжить свою золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу "Краснодар". Да и севший на хвост лидерам "Спартак" еще не сказал своего последнего слова. Главное, что после уверенной победы в гостях над "быками" команда Станковича поверила, что способна на многое.

    Нечто похожее мы проходили в сезоне 1989 года, который из всех победных я выделяю как самый трудный. Тогда, оказавшись в лидерах, мы испытывали постоянное давление со стороны журналистов, болельщиков и соперников. Ведь мало кто верил, что "Спартак" дотянет до золотого финиша. И только после разгрома в Киеве "Динамо" Лобановского поняли — мечта может стать реальностью. А потом были Лужники и победный гол Шмарова в ворота динамовца Чанова в золотом матче...» — сказал Романцев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров находится на втором месте в таблице. В активе команды 39 очков.

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