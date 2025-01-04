Примера объявила об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо

Испанская Примера выступила с заявлением, в котором отказалась регистрировать футболистов

«После того, как 3 января 2025 года "Барселона" выполнила требования, касающиеся экономического контроля Ла Лиги, и после того, как клуб подал соответствующие документы, Орган по проверке бюджета Ла Лиги принял решение продлить лимит затрат спортивной команды с вышеупомянутой даты.

Таким образом, запросив лицензии для игроков со стороны "Барселоны", после анализа применимых федеральных правил, Комиссия по мониторингу приняла решение не выдавать предварительную визу или окончательную лицензию, запрошенную "Барселоной", игрокам Даниэлю Ольмо Карвахалю и Пау Виктору Дельгадо в соответствии со статьями 130.2 и 141.5 Общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, в течение того же сезона получить лицензию в той же команде клуба», — говорится в заявлении Ла Лиги.

Напомним, что у Дани Ольмо есть пункт в контракте, при котором футболист имеет право покинуть «Барселону», если руководство «сине-гранатовых» не сможет его зарегистрировать.

В ныненшем сезоне испанский полузащитник успел провести за каталонскую команду 11 матчей в рамках Примеры и забил 5 голов.