Колыванов: У нас хороший боевой чемпионат, где все бьются и стараются

Экс-тренер московскогозаявил, что в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги практически нет проходных матчей.

«Этот и прошлый сезоны РПЛ очень интересные. Нельзя сказать, что всё прям супер, но интересные матчи. Некоторые игры смотришь с наслаждением.

У нас хороший боевой чемпионат, где все бьются и стараются — проходных матчей практически нет. Жду с нетерпением, когда начнётся вторая часть РПЛ. Уже скучаем!» — сказал Колыванов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).