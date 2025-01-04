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    Колыванов: У нас хороший боевой чемпионат, где все бьются и стараются

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    Экс-тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов заявил, что в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги практически нет проходных матчей.

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    «Этот и прошлый сезоны РПЛ очень интересные. Нельзя сказать, что всё прям супер, но интересные матчи. Некоторые игры смотришь с наслаждением.

    У нас хороший боевой чемпионат, где все бьются и стараются — проходных матчей практически нет. Жду с нетерпением, когда начнётся вторая часть РПЛ. Уже скучаем!» — сказал Колыванов Чемпионату.

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