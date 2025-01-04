Гвардиола: Главная причина неудач «Манчестер Сити» — я сам

Наставник «Манчестер Сити»оценил неудачные выступления «горожан» в нынешнем сезоне. По словам специалиста, в проблемах виноват он сам.

«Я крайне честен с собой, и я признаю, что главная причина — я сам. Дело не в игроках. Они немного сдают, но это естественный процесс, который наблюдался и в прошлом сезоне. Я должен был найти решение, должен был действовать иначе, но не делал этого. Вот почему мы оказались в таком положении — виноват я сам.

Говорю это не для того, чтобы показаться милым. Я просто говорю правду. Я руковожу игроками, и мне не удалось достичь с ними желаемого», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Календарь и таблица АПЛ

После 19 туров «Манчестер Сити» идет 6-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 31 очко.