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    Гладилин: У «Спартака» с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ

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    Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в стан «красно-белых».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Если есть решение о возвращении Промеса в "Спартак", это очень хороший вариант для клуба и Квинси. Это футболист высокой квалификации, который вернётся и усилит команду.

    У "Спартака" с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ. Конкуренция есть, но его позиция практически свободна. Если Квинси при своём классе будет серьёзно относиться к делу, будет на лидирующих позициях. Он знает наш менталитет и школу, поэтому проблем не будет», — сказал Гладилин Чемпионату.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне Промес успел провести за «Спартак» 17 матчей, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач. Ранее сообщалось о том, что в феврале форварду могут разрешить покинуть ОАЭ.

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