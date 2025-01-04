Гладилин: У «Спартака» с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ

Экс-тренерподелился мнением о возможном возвращении нападающегов стан «красно-белых».

«Если есть решение о возвращении Промеса в "Спартак", это очень хороший вариант для клуба и Квинси. Это футболист высокой квалификации, который вернётся и усилит команду.

У "Спартака" с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ. Конкуренция есть, но его позиция практически свободна. Если Квинси при своём классе будет серьёзно относиться к делу, будет на лидирующих позициях. Он знает наш менталитет и школу, поэтому проблем не будет», — сказал Гладилин Чемпионату.

Напомним, что в прошлом сезоне Промес успел провести за «Спартак» 17 матчей, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач. Ранее сообщалось о том, что в феврале форварду могут разрешить покинуть ОАЭ.