Эвра обратился к тренеру «Манчестер Юнайтед» Амориму

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»выразил мнение, что капитаном команды снова должен стать

Сейчас капитаном «красных дьяволов» является хавбек Бруну Фернандеш.

«Верните ему повязку! После всего, что ему пришлось пережить, он проявил стойкость и лидерство», — написал Эвра в соцсетях.

Магуайр до перехода в «Манчестер Юнайтед» выступал за «Лестер». Трансфер произошел в 2019 году.

В текущем сезоне 31-летний Магуайр провел за клуб 16 матчей и забил один гол.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на данный момент находится на 14-м месте в таблице АПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.