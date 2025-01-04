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    Эвра обратился к тренеру «Манчестер Юнайтед» Амориму

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил мнение, что капитаном команды снова должен стать Гарри Магуайр.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Сейчас капитаном «красных дьяволов» является хавбек Бруну Фернандеш.

    «Верните ему повязку! После всего, что ему пришлось пережить, он проявил стойкость и лидерство», — написал Эвра в соцсетях.

    Магуайр до перехода в «Манчестер Юнайтед» выступал за «Лестер». Трансфер произошел в 2019 году.

    В текущем сезоне 31-летний Магуайр провел за клуб 16 матчей и забил один гол.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» на данный момент находится на 14-м месте в таблице АПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.

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