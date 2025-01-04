Булыкин: Психологически Промес мог бы помочь «Спартаку»

Экс-футболист сборной Россиивысказался о возможном возвращении нападающего

«Я не знаю, в какой он сейчас форме, но психологически как минимум он мог бы помочь. Но не за большие деньги или не за те, на которые он может рассчитывать.

Если бы ему сделали бонусную систему: играет — получает, выигрывает — получает, то можно было бы и сделать этот трансфер», — приводит слова Булыкина «Евро‑Футбол.Ру».

Ранее сообщалось о том, что в феврале 2025-го года Промесу могут разрешить покинуть ОАЭ. В прошлом сезоне форвард успел провести за «Спартак» 17 матчей, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.