Шишкин — про Виллиана Жозе: Ему нет смысла находиться в «Спартаке»

Бывший футболистзаявил, что нападающему «красно-белых»стоит покинуть клуб.

«Нужно ли "Спартаку" усиливаться? Не сказал бы, что кто‑то выпадет. Когда команда выигрывает, ничего не хочется менять. Если смотреть на дистанции, возможно, должно быть два состава: второй — для кубковых матчей. Вопрос в том, как распорядится Станкович теми же Зиньковским и Зобниным. Может, он скажет, что не хочет видеть их в команде.

Виллиан Жозе? Нет объяснений. Сколько я видел его выходов на замену, ничем не удивил меня. Футболист с именем, достойный. Но, на мой взгляд, ему нет смысла находиться в этой команде. Стоит просто рассмотреть другие варианты», — сказал Шишкин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел за «Спартак» 7 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.