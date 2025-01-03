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    Шишкин — про Виллиана Жозе: Ему нет смысла находиться в «Спартаке»

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    Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин заявил, что нападающему «красно-белых» Виллиану Жозе стоит покинуть клуб.

    Виллиан Жозе — нападающий «Спартака»
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    Виллиан Жозе — нападающий «Спартака»

    «Нужно ли "Спартаку" усиливаться? Не сказал бы, что кто‑то выпадет. Когда команда выигрывает, ничего не хочется менять. Если смотреть на дистанции, возможно, должно быть два состава: второй — для кубковых матчей. Вопрос в том, как распорядится Станкович теми же Зиньковским и Зобниным. Может, он скажет, что не хочет видеть их в команде.

    Виллиан Жозе? Нет объяснений. Сколько я видел его выходов на замену, ничем не удивил меня. Футболист с именем, достойный. Но, на мой взгляд, ему нет смысла находиться в этой команде. Стоит просто рассмотреть другие варианты», — сказал Шишкин «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел за «Спартак» 7 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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