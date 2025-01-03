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    Салах: Хочу выиграть трофей и показать достойный результат

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил свою результативность в текущем сезоне. Египтянин надеется, что команда сможет завоевать трофеи.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Я очень много работаю, а когда ты так много работаешь, то ожидаешь от себя максимума. Всегда многого от себя ожидал и стремился к высоким результатам. Я очень горжусь этими цифрами, но необходимо забывать о них и оставаться скромным.

    Не хочу, чтобы в конце сезона говорили, что у меня были невероятные результаты, но команда ничего не выиграла. Просто хочу выиграть трофей и показать достойный результат», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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  • 02/01/2025

    • В нынешнем сезоне Салах провел за «мерсисайдцев» 18 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач.

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