Агент Ольмо отреагировал на возможный уход футболиста из «Барселоны»

Энди Бара, агент, отметил, хочет ли футболист менять команду из-за проблем с регистрацией в «Барселоне».

«Возможны ли варианты в других клубах? "Барселона" — это первый и последний вариант. Дани, его отец, вся семья, я — мы все не думаем о других вариантах», — приводит слова Бары журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

До этого Испанская федерация футбола (RFEF) не захотела рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас «Барселона» идет 3-й в таблице Примеры, набрав 38 очков в 19 встречах.