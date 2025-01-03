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    Агент Ольмо отреагировал на возможный уход футболиста из «Барселоны»

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    Энди Бара, агент Дани Ольмо, отметил, хочет ли футболист менять команду из-за проблем с регистрацией в «Барселоне».

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    «Возможны ли варианты в других клубах? "Барселона" — это первый и последний вариант. Дани, его отец, вся семья, я — мы все не думаем о других вариантах», — приводит слова Бары журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

    До этого Испанская федерация футбола (RFEF) не захотела рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас «Барселона» идет 3-й в таблице Примеры, набрав 38 очков в 19 встречах.

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