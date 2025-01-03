Мостовой: Обидно, что в «Спартаке» не замечают русских специалистов

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал назначениена пост спортивного директора красно-белых.

«Нужно относиться к этому событию спокойно. Просто вспомните, сколько спортивных директоров сменились за последние годы.

Мне говорят, что он работал в "Арсенале". И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в "Манчестере", и в "Реале", и в "Барселоне". Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков.

Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских. У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, который никто не знает — в этом искусство.

Единственное преимущество Кахигао в том, что "Спартак" сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале». В 2020 году испанец стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Напомним, с декабря 2023 до ноября 2024 года пост спортивного директора «Спартака» занимал португалец Томаш Амарал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.