Кечинов: «Спартак» будет делать ставку на легионеров

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал назначениена пост спортивного директора красно-белых.

«Я слышал, что Кахигао работал в "Арсенале". Понятное дело, хочется видеть хороших и качественных игроков. Но сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Не думаю, что футболисты серьезного уровня из Европы будут к нам приезжать.

Из этого назначения понятно, что "Спартак" будет держать курс в сторону легионеров и делать ставку на них», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале». В 2020 году испанец стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Напомним, с декабря 2023 до ноября 2024 года пост спортивного директора «Спартака» занимал португалец Томаш Амарал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.