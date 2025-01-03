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    Кечинов: «Спартак» будет делать ставку на легионеров

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

    Франсис Кахигао
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    Франсис Кахигао

    «Я слышал, что Кахигао работал в "Арсенале". Понятное дело, хочется видеть хороших и качественных игроков. Но сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Не думаю, что футболисты серьезного уровня из Европы будут к нам приезжать.

    Из этого назначения понятно, что "Спартак" будет держать курс в сторону легионеров и делать ставку на них», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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    • Ранее Кахигао в течение 23 лет занимал должность скаута в «Арсенале». В 2020 году испанец стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

    Напомним, с декабря 2023 до ноября 2024 года пост спортивного директора «Спартака» занимал португалец Томаш Амарал.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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