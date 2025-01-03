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    Ювентус — Милан: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Ювентус Милан
    В 22:00 мск. 03.01.2025 в Суперкубке Италии по футболу начнется футбольный матч между командами Ювентус и Милан. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Ювентус — Милан обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Ювентус — Милан довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Милан — Ювентус 0:0.

    Прогноз на матч Ювентус — Милан

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