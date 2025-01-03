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    В «МЮ» сообщили о намерении продлить контракт с Магуайром

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что клуб активизирует опцию автоматического продления контракта с защитником команды Гарри Магуайром до лета 2026-го года.

    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»
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    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»

    «Мы активируем эту опцию, нам очень нужен Гарри. Ему необходимо совершенствоваться как лидеру, потому что нам не хватает лидеров на поле», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, что действующее соглашение Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за «красных дьяволов» 12 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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