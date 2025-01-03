В «МЮ» сообщили о намерении продлить контракт с Магуайром

Главный тренерзаявил, что клуб активизирует опцию автоматического продления контракта с защитником командыдо лета 2026-го года.

«Мы активируем эту опцию, нам очень нужен Гарри. Ему необходимо совершенствоваться как лидеру, потому что нам не хватает лидеров на поле», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующее соглашение Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за «красных дьяволов» 12 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе.