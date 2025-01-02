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    Личка: Не знаю, есть ли у российского футбола шансы вернуться на международную арену в 2025 году

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    Наставник московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от 2025 года. Специалист предположил, как будет развиваться российский футбол.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Не знаю, есть ли шансы у российского футбола вернуться на международную арену в 2025 году. Я не слежу за всей этой ситуацией и разговорами. Убегаю от той информации, которая развивается во всех социальных сетях.

    Понятно, я хотел бы, чтобы мы получили шанс играть в еврокубках, но знаю, что сборную России не допустили до квалификации к чемпионату миру. Это значит, что 2025 год будет тяжёлым для российского футбола. Но посмотрим, как будет дальше», — сказал Личка «Чемпионату».

    С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные не выступают в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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