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    Де Йонг: Я хочу играть в футбол, а потом посмотрю, что клуб хочет со мной сделать

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    Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своем будущем.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Продление моего контракта — тема для местных газет, но это не для меня. Я хочу играть в футбол, а потом посмотрю, что клуб хочет со мной сделать, и тогда решу, что буду делать, вместе со своим агентом и с моей семьёй.

    Люди думают, что я хочу остаться в "Барселоне" навсегда, потому что жизнь вне футбола здесь очень хороша, и это хорошо, но это всё равно менее важно, чем то, что происходит на поле. Если бы я чувствовал, что не могу внести достаточный вклад или что команда не может конкурировать, я бы ушёл», — приводит слова де Йонга Football Espana.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне де Йонг провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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