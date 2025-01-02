Де Йонг: Я хочу играть в футбол, а потом посмотрю, что клуб хочет со мной сделать

Полузащитник испанскойвысказался о своем будущем.

«Продление моего контракта — тема для местных газет, но это не для меня. Я хочу играть в футбол, а потом посмотрю, что клуб хочет со мной сделать, и тогда решу, что буду делать, вместе со своим агентом и с моей семьёй.

Люди думают, что я хочу остаться в "Барселоне" навсегда, потому что жизнь вне футбола здесь очень хороша, и это хорошо, но это всё равно менее важно, чем то, что происходит на поле. Если бы я чувствовал, что не могу внести достаточный вклад или что команда не может конкурировать, я бы ушёл», — приводит слова де Йонга Football Espana.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне де Йонг провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.