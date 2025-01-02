Амарал: В «Спартаке» люди со стороны пытались влиять на принятие решений ради личной выгоды

Бывший спортивный директорвысказался о своем уходе из команды.

«Было некоторое сопротивление. У меня есть трудности в работе, когда люди со стороны пытаются оказать влияние на принятие решений ради личной выгоды, а не в связи с тем, что лучше для клуба.

Есть одна вещь, которая заставляет меня гордиться: я всегда защищал клуб и тех, кто платил мне зарплату. Делал все, чтобы клуб стал лучше и был более стабилен. Есть проблемы, которыми я не могу управлять, и просто должен их уважать», — приводит слова Амарала Mais Futebol.

Напомним, что Амарал покинул свой пост в ноябре 2024 года.