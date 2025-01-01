В «Зените» назвали причины отзаявки четырех российских футболистов

Пресс-службазаявила, что отзаявка 4-х российских футболистов является техническим моментом. Уже в этом месяце игроки снова будут заявлены.

Напомним, что «Зенит» исключил защитников Дмитрия Чистякова, Сергея Волкова, а также полузащитников Александра Ерохина и Ильзата Ахметова из заявки на матчи российской Премьер-лиги.

«Отзаявка ряда наших игроков — это исключительно технический момент, связанный с тем, что сезоны РПЛ и ФНЛ‑2 не совпадают по календарю. В январе эти футболисты будут заявлены за "Зенит" вновь», — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Зенита».

«Сине-бело-голубые» располагаются на 2-й позиции в таблице российской Премьер-лиги с 39-ю очками в активе после 18-и туров.