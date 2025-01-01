Шишкин: Чемпионом может стать кто угодно

Бывший защитниквысказался о словахо то, что нынешняя московская команда выступает на его багаже.

«Сказать можно что угодно. Багаж — это вещи в аэропорту. Тренера меняет другой тренер в каждой команде. А если бы результаты были неудачными, Абаскаль сказал бы то же самое? Конечно, нет. Не стал бы говорить про это. То, что остаются игроки, нормально. У всех долгосрочные контракты. Не должны же они уходить вслед за тренером. Такого не бывает.

Чемпионство? Я бы вообще выделил всю пятерку: "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Динамо", "Локомотив". Все рядом, и ЦСКА подбирается. Вопрос в том, кто как выйдет из зимней спячки. То, что был хороший отрезок у "Спартака", — да. Чемпионом может стать кто угодно. Здесь вопрос в том, кто будет в каком состоянии, есть ли травмы и прочее», — цитирует Шишкина «Матч ТВ».

«Спартак» занимает 3-е место в таблице российской Премьер-лиги с 37-ю очками в активе после 18-и туров, отставая от лидерства в чемпионате на 2 балла.