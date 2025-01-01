Каррагер: Никакие контракты не должны мешать «Ливерпулю» на пути к чемпионству

Экс-игроквысказался о возможном переходеиз мерсисайдской команды в

«Для "Ливерпуля" в 2025 году важнее всего победа в АПЛ. Ничье будущее и никакие контракты не должны стать препятствием на пути к ней!

Мне нравится Трент как человек и как игрок, но его окружение могло посоветовать "Реалу" сделать предложение, зная, что "Ливерпуль" откажет. Это нужно для того, чтобы попытаться прикрыться, когда он уйдет бесплатно.

Это не то, что нужно клубу и болельщикам в преддверии важной игры», — написал Каррагер на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно о том, что Александр-Арнольд может перебраться в «Реал» летом на правах свободного агента.