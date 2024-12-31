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    Семин: «Зенит» выиграет РПЛ из-за Семака

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» вновь станет чемпионом России.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Вы успокойтесь, "Зенит" выиграет. Потому что Семак знает. Верю в Семака? Да, я верю. Семак знает эту подготовку. Он сам игроком был в российском чемпионате. Он знает, как три месяца быть без футбола.

    Такого нет нигде в Европе, а у нас много тренеров европейских. Вот Станкович, европейский тренер. Как готовить команду? Семак знает лучше всех. Поэтому спокойно: он подготовит, и вы выиграете.

    Вот почему они первый этап, можем сказать, не совсем хорошо, не с отрывом ушли, у них же на сборах, у вас не все приехали», — сказал Сёмин в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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