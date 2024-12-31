Тамерлан Мусаев: Если бы я забивал, ЦСКА был бы выше

Нападающийвысказался о результатах команды в этом сезоне.

«Сезон не закончен. Еще у нас 12 игр, это 36 очков в розыгрыше. Посмотрим. В конце сезона будем делать выводы.

Я всегда отвечаю одинаково: потому что нападающие, как и я, не забивали, вот поэтому. Если бы я забивал, мы были бы выше. Каждой команде есть над чем работать. Немного концентрации, немного агрессии. Понемногу всего. Фарт? Его тоже надо заслужить», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА после 18 туров идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.