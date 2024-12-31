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    Тамерлан Мусаев: Если бы я забивал, ЦСКА был бы выше

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    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о результатах команды в этом сезоне.

    Тамерлан Мусаев
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    Тамерлан Мусаев

    «Сезон не закончен. Еще у нас 12 игр, это 36 очков в розыгрыше. Посмотрим. В конце сезона будем делать выводы.

    Я всегда отвечаю одинаково: потому что нападающие, как и я, не забивали, вот поэтому. Если бы я забивал, мы были бы выше. Каждой команде есть над чем работать. Немного концентрации, немного агрессии. Понемногу всего. Фарт? Его тоже надо заслужить», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА после 18 туров идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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