Игнатьев: Лучшие игроки года — Глушенков и Батраков, лучший тренер — Семак

Известный российский тренервысказался об итогах года в российском футболе.

«Команда года? Сложно ответить однозначно. Как можно обойти своим вниманием "Спартак" или "Зенит"? Ну и "Краснодар" тоже, который в прошлом сезоне бился за золотые медали до конца, и сейчас идет на первом месте. Вот три команды, которые были наиболее яркими в уходящем году.

Самое яркое событие? Для меня это работа. Но, конечно, однозначно надо упомянуть чемпионат Европы. Он произвел на меня неизгладимое впечатление и дал много мыслей о том, как нужно выстраивать дальнейшую игру. Сборные, которые выступали на Евро, в большинстве своем выгодно отличались от нашей национальной команды.

Лучший игрок с российским паспортом? Глушенков. Ну и не могу не отметить игрока "Локомотива" Батракова. Это яркие личности, которые проявили себя на самом высоком уровне. Легионер? Угальде.

Лучший тренер? Назову Семака. Меня не смущает то, что питерцы в прошлом сезоне только в самой концовке взяли золотые медали и что сейчас они идут лишь на втором месте. Я делаю выбор исключительно по результату выступления команды, которую тренирует данный наставник. И во вторую очередь отмечу Мусаева», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что сезон РПЛ возобновился в марте 2025 года.