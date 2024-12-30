Самедов считает, что в РПЛ упал уровень игры

Экс-полузащитниквысказался об уровне игры в российской Премьер-лиге.

«Какие плюсы в нынешнем чемпионате России? Я не вижу плюсов.

Стало больше молодых россиян? Нет, а где их стало больше? Количественно? Если статистически вспомнить топовые сезоны РПЛ с топовыми легионерами при системе "6+5", их было не меньше точно. Причём они были в конкуренции, каждый день тренировались в конкуренции. Выходили и конкурировали с ними, играли. Я, честно, плюсов (в нынешнем чемпионате РПЛ) не вижу.

Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он (уровень) объективно упал, — сказал Самедов в подкасте Smol Talk.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Краснодар" занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. "Зенит" располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает "Спартак" (37).