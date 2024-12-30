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    Самедов считает, что в РПЛ упал уровень игры

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    Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Самедов высказался об уровне игры в российской Премьер-лиге.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Какие плюсы в нынешнем чемпионате России? Я не вижу плюсов.

    Стало больше молодых россиян? Нет, а где их стало больше? Количественно? Если статистически вспомнить топовые сезоны РПЛ с топовыми легионерами при системе "6+5", их было не меньше точно. Причём они были в конкуренции, каждый день тренировались в конкуренции. Выходили и конкурировали с ними, играли. Я, честно, плюсов (в нынешнем чемпионате РПЛ) не вижу.

    Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он (уровень) объективно упал, — сказал Самедов в подкасте Smol Talk.

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