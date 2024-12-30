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    Линекер — о возможном переходе Трента в «Реал»: Я бы не стал его осуждать

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    Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о возможном переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

    Трент Александер-Арнольд — защитник «Ливерпуля»
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    Трент Александер-Арнольд — защитник «Ливерпуля»

    «Трент очень близок с Джудом Беллингемом и прекрасно вписался бы в команду. Там не будут критиковать его игру в защите, как это постоянно происходит у нас. Он будет большой потерей для "Ливерпуля", но у них есть Конор Брэдли, который очень хорошо себя показывает в последнее время.

    Какой бы сильной, мощной и богатой ни была английская Премьер-лига, величайшие футболисты всё равно уезжают в "Барселону" и "Реал". Тренту там понравится. Его будут боготворить и ценить его пасы. Он находится в расцвете своей карьеры. Я бы не стал его осуждать», — приводит слова Линекера Daily Mail.

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    • Напомним, что руководство «Реала» уже предложило Тренту долгосрочный контракт. Защитник также продолжает переговоры с «Ливерпулем». Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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