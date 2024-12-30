Черданцев: Большая загадка, почему Барко не играет в Европе

Комментатор «Матч ТВ»выразил мнение, что хавбек «Спартака»должен играть в Европе.

«Связка Барко‑Угальде? Да, они играют очень круто. Но раньше Барко играл на фланге, сейчас ему нашли более подходящую позицию. Для меня большая загадка, почему футболист такого уровня не играет в Европе. Это очень качественный игрок.

Если Барко и дальше продолжит так играть, то можно будет сказать, что этот трансфер — большая удача для красно-белых», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает третье место в таблице. Барко до перехода в «Спартак» выступал за «Ривер Плейт».

Чемпионат России возобновится в конце февраля.