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    Черданцев: Большая загадка, почему Барко не играет в Европе

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил мнение, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко должен играть в Европе.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Связка Барко‑Угальде? Да, они играют очень круто. Но раньше Барко играл на фланге, сейчас ему нашли более подходящую позицию. Для меня большая загадка, почему футболист такого уровня не играет в Европе. Это очень качественный игрок.

    Если Барко и дальше продолжит так играть, то можно будет сказать, что этот трансфер — большая удача для красно-белых», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

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    «Спартак» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает третье место в таблице. Барко до перехода в «Спартак» выступал за «Ривер Плейт».

    Чемпионат России возобновится в конце февраля.

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