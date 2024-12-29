Веретенников: Сейчас нельзя назвать фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Экс-футболист сборной Россиивысказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас нельзя назвать фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ. Ещё впереди 12 туров и всё может поменяться. В прошлом и этом сезонах "Краснодар" шёл с отрывом, но пару ничьих и в таблице всё выровнялось.

Поэтому не спешил бы называть "Спартак" теневым фаворитом в этой гонке. Как и любую другую команду, которая находится в первой пятерке», — сказал Веретенников Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).