Рамос хочет вернуться в «Реал»

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
По информации Diario AS, бывший капитан «Реала» считает, что он способен помочь команде в текущей ситуации.
Как известно, в связи с травмами Эдера Милитао и Дани Карвахаля в январе «Реал» планирует приобрести как минимум одного защитника.
Ранее сообщалось, что в руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса.
Рамос находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Севильей».
Напомним, Рамос играл за «Реал» с 2005 по 2021 год.