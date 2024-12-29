Рамос хочет вернуться в «Реал»

по-прежнему заинтересован в возвращении в мадридский

По информации Diario AS, бывший капитан «Реала» считает, что он способен помочь команде в текущей ситуации.

Как известно, в связи с травмами Эдера Милитао и Дани Карвахаля в январе «Реал» планирует приобрести как минимум одного защитника.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса.

Рамос находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Севильей».

Напомним, Рамос играл за «Реал» с 2005 по 2021 год.