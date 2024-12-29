L'Equipe включил Мбаппе в символическую сборную 2024 года в Лиге 1

Французское издание L'Equipe представило символическую сборную чемпионата Франции по итогам 2024 года.

Из 11 футболистов шестеро играют за «ПСЖ». Также в состав включен форвард Килиан Мбаппе, который летом перешел в мадридский «Реал».

Символическая сборная 2024 года в Лиге 1 по версии L'Equipe

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Вильфред Синго («Монако»);

Полузащитники: Витинья, Дембеле, Баркола (все — «ПСЖ»), Пьер Лис-Мелу («Брест»);

Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль»), Килиан Мбаппе (экс-«ПСЖ» / «Реал»).