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    Магуайр рассказал о том, какими качествами должен обладать защитник

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр назвал главный качества, которыми должен обладать игрок обороны.

    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»
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    Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед»

    «Один из самых важных аспектов для защитника — быть агрессивным, а не пассивным. Быть агрессивным по отношению к сопернику, быть агрессивным на линии, которую ты занимаешь. Всё это позволяет улучшить игру для товарищей по команде.

    (Нужно уметь) играть на опережение, делать перехваты, выигрывать дуэли, удерживать соперника на его половине поля. Я думаю, что всё это действительно важно, особенно в современном футболе, для того чтобы можно было играть хорошо командно и добиваться желаемого результата», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Юнайтед» 11 матчей в рамках английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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