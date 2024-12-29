Магуайр: Мы все очень верим в тренера и его штаб

Защитниквысказался о работе под руководством

«Всё дело в стилях управления тренеров. Не складывается впечатление, что у Аморима и тен Хага схожие стили. Они являются полными противоположностями в плане того, чего они хотят и чего требуют. Поэтому переходный период обещает быть трудным.

Мы все очень верим в тренера и его штаб. Я уверен, что всё изменится к лучшему. Аморим точно знает, что ему нужно сделать с целью возвращения клуба. Он действительно требовательный», — цитирует Магуайра Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, «Манчестер Юнайтед» идет только на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.