Линекер: Глупец тот, кто сомневается в Гвардиоле

Бывший футболист сборной Англиисчитает, что главный тренер «Манчестер Сити»сможет вывести команды из кризиса.

«Пеп всё исправит. Я в этом не сомневаюсь. Единственный вопрос заключается в том, когда это случится.

Сейчас всё выглядит так странно. Это настоящий вызов для Пепа. Мы все с нетерпением ждем, как он поможет команде справиться с этим.

Очевидно, что потеря Родри была серьезным ударом, но "Манчестер Сити" должен был взять паузу. В какой-то момент кризис должен был случиться.

Выиграть четыре титула чемпиона Англии подряд — это невероятно. С тех пор, как Гвардиола приехал сюда, он не имеет себе равных. Если вы сомневаетесь в Пепе, то вы глупец», — приводит слова Линекера пресс-служба «Манчестер Сити».