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    Линекер: Глупец тот, кто сомневается в Гвардиоле

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    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сможет вывести команды из кризиса.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Пеп всё исправит. Я в этом не сомневаюсь. Единственный вопрос заключается в том, когда это случится.

    Сейчас всё выглядит так странно. Это настоящий вызов для Пепа. Мы все с нетерпением ждем, как он поможет команде справиться с этим.

    Очевидно, что потеря Родри была серьезным ударом, но "Манчестер Сити" должен был взять паузу. В какой-то момент кризис должен был случиться.

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    • Выиграть четыре титула чемпиона Англии подряд — это невероятно. С тех пор, как Гвардиола приехал сюда, он не имеет себе равных. Если вы сомневаетесь в Пепе, то вы глупец», — приводит слова Линекера пресс-служба «Манчестер Сити».

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