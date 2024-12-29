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    Кобелев — об игре «Спартака»: За три месяца может случиться что угодно

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    Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от игры «Спартака» во второй части сезона российской Премьер-лиги.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Хорошо, что "Спартак" прибавил в концовке первой части сезона РПЛ. Продолжится ли это весной, сложный вопрос. Мы видели много раз, как менялся уровень команд после паузы в ту или иную сторону. Три месяца — огромный срок. Необходимо посмотреть две-три игры чемпионата после того, как он возобновится.

    За три месяца может случиться что угодно. Станкович впервые вот так готовит команду посреди сезона. К тому же будет открыто трансферное окно, надо будет смотреть на состав и усиливаться. В начале весны будет снег, не везде будут хорошие поля, что может накладывать нюансы на построение атак. Очень много факторов. А матчи весной будут решающими, где, проиграв пару, ты выбываешь из гонки за титул», — сказал Кобелев Чемпионату.

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