Кобелев оценил игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-тренервысказался об игре «бело-голубых» в первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«В этом сезоне после первой его части у "Динамо" даже больше очков, чем в прошлом. Но происходит расслоение чемпионата: есть пять-шесть первых команд и остальные.

У "Динамо" есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует. "Динамо" участвует в чемпионской гонке? Участвует. Есть хорошие футболисты? Есть. Но что будет в итоге — мы увидим», — сказал Кобелев Чемпионату.

«Динамо» занимает 4-е место в таблице российской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе после 18-и туров, отставая от 1-й строчки на 4 балла.