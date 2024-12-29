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    Кобелев оценил игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

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    Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре «бело-голубых» в первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «В этом сезоне после первой его части у "Динамо" даже больше очков, чем в прошлом. Но происходит расслоение чемпионата: есть пять-шесть первых команд и остальные.

    У "Динамо" есть футболисты хорошего уровня, но никто не прогрессирует. "Динамо" участвует в чемпионской гонке? Участвует. Есть хорошие футболисты? Есть. Но что будет в итоге — мы увидим», — сказал Кобелев Чемпионату.

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