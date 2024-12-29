Кобелев: Станкович впервые будет готовить команду посреди сезона

Бывший главный тренер московскоговысказался об игрев этом сезоне.

«Хорошо, что "Спартак" прибавил в концовке первой части сезона РПЛ. Продолжится ли это весной, сложный вопрос. Мы видели много раз, как менялся уровень команд после паузы в ту или иную сторону. Три месяца — огромный срок. Необходимо посмотреть две-три игры чемпионата после того, как он возобновится.

За три месяца может случиться что угодно. Станкович впервые вот так готовит команду посреди сезона. К тому же будет открыто трансферное окно, надо будет смотреть на состав и усиливаться. В начале весны будет снег, не везде будут хорошие поля, что может накладывать нюансы на построение атак. Очень много факторов. А матчи весной будут решающими, где, проиграв пару, ты выбываешь из гонки за титул», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.