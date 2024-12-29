Гвардиола: Причина спада в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков

Главный тренервысказался о неудачной серии английской команды.

«Возможно, теперь я осознаю, что мы натворили. Потому что иногда у нас случаются травмы, и сколько лет мы были невероятно стабильны, понимаете? И главная, самая главная причина в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков.

А после каждых трёх дней это становится всё труднее. Но я вижу команду, её настрой, то, как проходят тренировки, насколько они сосредоточены на том, что мы стараемся делать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» занимает только седьмое место в турнирной таблице АПЛ.