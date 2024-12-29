ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    Гвардиола: Причина спада в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неудачной серии английской команды.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Возможно, теперь я осознаю, что мы натворили. Потому что иногда у нас случаются травмы, и сколько лет мы были невероятно стабильны, понимаете? И главная, самая главная причина в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков.

    А после каждых трёх дней это становится всё труднее. Но я вижу команду, её настрой, то, как проходят тренировки, насколько они сосредоточены на том, что мы стараемся делать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» занимает только седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Венеция» не станет отсиживаться в обороне
  • «Наполи» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Не пора ли «Ман Сити» и выиграть?
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры