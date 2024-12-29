Фердинанд: Я считаю, что Слот великолепен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»оценил работув «Ливерпуле».

«Я считаю, что Слот великолепен. Но хочу сказать, что уровень изменений в клубах очень разный. Мареска ещё больше сократил отставание. У Слота была чудесная команда. Руководство в "Челси" настолько раздроблено, что об этом пишут в газетах через день.

У Слота сменился спортивный директор, но ситуация по-прежнему стабильная. Шума нет. Когда Клопп был там, шума тоже не было.

Я сражаюсь за Мареску. Ему приходилось тушить больше пожаров, чем, наверное, в половине лиг. И он их тушил», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

«Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах. Клуб лидирует в таблице АПЛ.