ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешВ лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев 2024 года
  • 00:39
    • «Лацио» упустил победу в матче с «Аталантой» в Серии А
  • 00:29
    • Источник: Бителло согласовал контракт с «Ботафого»
    Все новости спорта

    Фердинанд: Я считаю, что Слот великолепен

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил работу Арне Слота в «Ливерпуле».

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    «Я считаю, что Слот великолепен. Но хочу сказать, что уровень изменений в клубах очень разный. Мареска ещё больше сократил отставание. У Слота была чудесная команда. Руководство в "Челси" настолько раздроблено, что об этом пишут в газетах через день.

    У Слота сменился спортивный директор, но ситуация по-прежнему стабильная. Шума нет. Когда Клопп был там, шума тоже не было.

    Я сражаюсь за Мареску. Ему приходилось тушить больше пожаров, чем, наверное, в половине лиг. И он их тушил», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

    «Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах. Клуб лидирует в таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Вест Хэм»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» прервать свою серию поражений?
  • «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры