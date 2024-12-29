Алиссон: Говорить о титуле еще рано, но он — это наша цель

Голкипервысказался о текущем положении дел в мерсисайдской команде.

«Я считаю, что не стоит сравнивать эту команду с прошлыми, нам нужно творить собственную историю.

Когда Арне Слот пришел в клуб, все думали, что ему будет тяжело заменить такого тренера, как Юрген Клопп. Но Арне демонстрирует свои навыки и дает команде много хорошего.

Говорить о титуле еще рано, но он — это наша цель. Еще рано считать очки, надо сосредоточиться на следующем сопернике», — цитирует Алиссона ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.