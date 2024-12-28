Стало известно, сколько пропустит Сака из-за травмы

Главный тренерзаявил, что полузащитник командыпропустит больше 2-х месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.

«Ему сделали операцию, все прошло хорошо, но, к сожалению, он выбыл на много‑много недель. Думаю, это (восстановление) займет более двух месяцев.

Все будет зависеть от того, как начнет заживать рубцовая ткань. Посмотрим, это очень сложно сказать», — приводит слова Артеты Reuters.

«Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе после 18-и туров. Сака провел за «канониров» 16 матчей в рамках чемпионата Англии, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.