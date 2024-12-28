Гвардиола: Я не сдамся, не хочу разочаровывать болельщиков

Главный тренервысказался о кризисе команды. Специалист намерен исправить ситуацию.

«Я продолжу двигаться вперед. Иногда вы думаете, что исправить ситуацию можно легче и быстрее… Я не сдамся. Я хочу быть здесь, в той ситуации, в которой мы находимся, я должен это сделать.

Я не хочу разочаровывать болельщиков, людей, которые любят этот клуб. Я думаю, что все мы хотим делать свою работу хорошо и радовать людей. Это неоспоримо, никаких вопросительных знаков. Это легко понять», — приводит слова Гвардиолы Independent.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл только 1 раз из последних 13-и во всех турнирах. «Горожане» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе.