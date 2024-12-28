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    Гвардиола: Я не сдамся, не хочу разочаровывать болельщиков

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кризисе команды. Специалист намерен исправить ситуацию.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Я продолжу двигаться вперед. Иногда вы думаете, что исправить ситуацию можно легче и быстрее… Я не сдамся. Я хочу быть здесь, в той ситуации, в которой мы находимся, я должен это сделать.

    Я не хочу разочаровывать болельщиков, людей, которые любят этот клуб. Я думаю, что все мы хотим делать свою работу хорошо и радовать людей. Это неоспоримо, никаких вопросительных знаков. Это легко понять», — приводит слова Гвардиолы Independent.

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    • Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл только 1 раз из последних 13-и во всех турнирах. «Горожане» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе.

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