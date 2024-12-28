Гладилин — про Абаскаля: Слабее тренера в «Спартаке» не было

Экс-тренервысказался о работена посту наставника «красно-белых».

«Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в "Спартаке" не было, чем Абаскаль. О себе он может говорить сколько хочет, это его право.

Да, Абаскаль — самый слабый тренер в истории команды», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Абаскаль был уволен в апреле 2024-го года. В нынешнем сезоне под руководством Деяна Станковича «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе.