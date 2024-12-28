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    Источник: «Барселона» зарегистрирует Дани Ольмо

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Как сообщает испанское издание Diario Sport, «Барселона» сможет внести в заявку полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    Буквально на днях каталонцы заключат новое спонсорское соглашение, которое пополнит казну клуба на 120 млн евро. Это позволит «Барселоне» соответствовать финансовому правилу Примеры.

    Сейчас «Барселона» не может заявить ни Дани Ольмо, ни Пау Виктора дальше на чемпионат Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне чемпион Европы-2024 сыграл 15 матчей за блауграну, забил 6 голов. Пау Виктор провел 17 игр, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

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