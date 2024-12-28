Источник: «Барселона» зарегистрирует Дани Ольмо

Как сообщает испанское издание Diario Sport,сможет внести в заявку полузащитникаи форвардана вторую часть сезона.

Буквально на днях каталонцы заключат новое спонсорское соглашение, которое пополнит казну клуба на 120 млн евро. Это позволит «Барселоне» соответствовать финансовому правилу Примеры.

Сейчас «Барселона» не может заявить ни Дани Ольмо, ни Пау Виктора дальше на чемпионат Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне чемпион Европы-2024 сыграл 15 матчей за блауграну, забил 6 голов. Пау Виктор провел 17 игр, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.