Артета: «Арсенал» не на том месте, на котором хочет быть

Наставник «Арсенала»подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Ипсвича». Лондонцы одолели соперника со счетом 1:0.

«Все было так, как было. Было супердоминирование "Арсенала", особенно в первом тайме, мы должны были забить больше. Во втором тайме мы начали не очень хорошо. И надо отдать им должное: их было трудно сломить, они хорошо организованы.

Учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, все наши травмы, можно сказать, что хорошо быть на том месте, которое мы занимаем. Но мы не на том месте, на котором хотим быть. Мы хотим быть первыми», — приводит слова Артеты BBC Sport.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Арсенал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ипсвич» (12) — на 19-м месте.