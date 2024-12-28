ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешВ лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев года
    Все новости спорта

    Акинфеев раскрыл причины ухода А.Березуцкого из ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Легенда московского ЦСКА Игорь Акинфеев впервые рассказал, почему Алексей Березуцкий покинул должность главного тренера армейцев в 2022 году.

    Алексей Березуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Березуцкий

    «Когда Алексей Владимирович, Леха, был главным тренером, он прямо загорелся. Была трудная ситуация для клуба, он пришел, помог. Но на второй год я очень расстроился, что он ушел. Я думал: сейчас у него крылья вырастут, под него возьмут игроков…

    Я спросил: "Леха, ты что, уходишь?". На что он мне сказал: "Я понял, что тяжело. Я не могу выдерживать такую нагрузку — эмоциональную, психологическую. Все на меня смотрят". Он сам вам больше расскажет. При этом роль в штабе Марко Николича для него прямо идеальна», — сказал Акинфеев в подкасте шоу «СмАки».

    Календарь и таблица РПЛ

    Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА с 2021 по 2022 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» продлит свою победную серию?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Останется ли «Интер» на третьем месте?
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Торпедо» прервать свою серию поражений?
  • «Торпедо» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Порту — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры