Акинфеев раскрыл причины ухода А.Березуцкого из ЦСКА

Легенда московского ЦСКАвпервые рассказал, почемупокинул должность главного тренера армейцев в 2022 году.

«Когда Алексей Владимирович, Леха, был главным тренером, он прямо загорелся. Была трудная ситуация для клуба, он пришел, помог. Но на второй год я очень расстроился, что он ушел. Я думал: сейчас у него крылья вырастут, под него возьмут игроков…

Я спросил: "Леха, ты что, уходишь?". На что он мне сказал: "Я понял, что тяжело. Я не могу выдерживать такую нагрузку — эмоциональную, психологическую. Все на меня смотрят". Он сам вам больше расскажет. При этом роль в штабе Марко Николича для него прямо идеальна», — сказал Акинфеев в подкасте шоу «СмАки».

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Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА с 2021 по 2022 год.