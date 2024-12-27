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    Салах мечтает выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах надеется выиграть английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

    Мохамед Салах идет на 1-м месте в списке лучших бомбардиров АПЛ
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    Мохамед Салах идет на 1-м месте в списке лучших бомбардиров АПЛ

    «Самое главное — это победы команды, надеюсь, мы выиграем премьер‑лигу. Это всё здорово, но мы концентрируемся на каждой игре и, надеюсь, продолжим в том же духе.

    Самое главное — нам нужно оставаться скромными. Этот сезон — особенный, надеюсь, мы выиграем премьер‑лигу. Я мечтаю об этом», — цитирует Салаха BBC.

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    • «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе после 17-и туров. В нынешнем сезоне Салах провел за «мерсисайдцев» 17 матчей в рамках чемпионата Англии, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.

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