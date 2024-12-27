Салах мечтает выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

Нападающийнадеется выиграть английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Самое главное — это победы команды, надеюсь, мы выиграем премьер‑лигу. Это всё здорово, но мы концентрируемся на каждой игре и, надеюсь, продолжим в том же духе.

Самое главное — нам нужно оставаться скромными. Этот сезон — особенный, надеюсь, мы выиграем премьер‑лигу. Я мечтаю об этом», — цитирует Салаха BBC.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе после 17-и туров. В нынешнем сезоне Салах провел за «мерсисайдцев» 17 матчей в рамках чемпионата Англии, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.