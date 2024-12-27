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    Радимов: Уважаю Сафонова за переход в «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ» достоин уважения.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я бы отметил Сафонова за то, что он рискнул перейти в "ПСЖ", зная, что там есть Доннарумма. Это уже непросто вне зависимости от того, сколько ты будешь зарабатывать, ведь изначально подразумевается, что ты приезжаешь вторым вратарем.

    Наверняка, у него были варианты поскромнее, но быть первым вратарем. В этом плане его решение вызывает уважение. Ему будет непросто выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но он делает правильные шаги к этому», — сказал Радимов МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица Лиги 1

    25-летний Сафонов борется с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ» за пост основного голкипера. Всего россиянин сыграл 8 матчей, из них в трех не пропустил голов.

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