Радимов: Уважаю Сафонова за переход в «ПСЖ»

Экс-капитан «Зенита»считает, что переход вратаряиз «Краснодара» во французскийдостоин уважения.

«Я бы отметил Сафонова за то, что он рискнул перейти в "ПСЖ", зная, что там есть Доннарумма. Это уже непросто вне зависимости от того, сколько ты будешь зарабатывать, ведь изначально подразумевается, что ты приезжаешь вторым вратарем.

Наверняка, у него были варианты поскромнее, но быть первым вратарем. В этом плане его решение вызывает уважение. Ему будет непросто выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но он делает правильные шаги к этому», — сказал Радимов МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица Лиги 1

25-летний Сафонов борется с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ» за пост основного голкипера. Всего россиянин сыграл 8 матчей, из них в трех не пропустил голов.