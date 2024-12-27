Пятницкий: Переход Соболева в «Зенит» — правильное решение с его стороны

Экс-полузащитникподелился мнением о переходе форварда Александра Соболева из стана «красно-белых» в

«Видимо, он принял такое решение, потому что ему не было гарантировано место в составе, сложились не очень хорошие отношения с тренером. Переход из одного топ-клуба в другой — наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация — боролся за место в "Спартаке", теперь — в "Зените".

В наше время, в период Романцева такой переход был бы возможен, если футболист не попадал в основной состав. Болельщики должны понимать, что для настоящего футболиста важно играть, а не сидеть на лавке. С точки зрения профессионального футболиста он поступил правильно», — сказал Пятницкий Чемпионату.

Напомним, что Соболев пополнил состав «Зенит» по ходу нынешнего сезона. Форвард успел провести за «сине-бело-голубых» 11 матчей в рамках российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.